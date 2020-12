Dieses ätzende Jahr scheint mit einem Hoffnungsschimmer zu Ende zu gehen. Die ersten Impfungen rollen an. Selbst die vorsichtige Angela Merkel spricht vom Licht am Ende des Tunnels. Gleichzeitig kommen Staat und Gesellschaft mit der bevorstehenden Massenimpfung in eine sehr sensible Phase der Pandemie.

Wer wird zuerst geimpft? Bekommen Geimpfte schneller mehr Freiheiten zurück als nicht Geimpfte? Von der Regierung hat man noch keine ausreichende Antwort erhalten. Klar muss sein: Menschen, die eine Impfung ablehnen, dürfen nicht an den Pranger gestellt werden. Argumente sind das Gebot der Stunde. Einen gesetzlichen Impfzwang hat die Regierung ausgeschlossen. Das war ein wichtiges Signal. Grundsätzlich darf man den strengen europäischen Zulassungsbehörden vertrauen, dass die in Rekordzeit entwickelten Impfstoffe sicher sind. Doch Langzeiterfahrungen mit den Vakzinen fehlen noch. Außerdem schützen die neuen Impfstoffe zwar mit imponierenden Wirkungsgraden von bis zu 95 Prozent vor schweren Covid-19-Krankheitsverläufen. Sie verhindern aber wohl nicht eine Infektion und die Ansteckung anderer. So darf aus dem Impf-Optimismus keine verfrühte Sorglosigkeit werden. In einer ersten Impfrunde sollen Hochbetagte, Menschen mit schweren Vorerkrankungen sowie Klinik- und Pflegepersonal geimpft werden. Aber wer kommt danach? Gesundheitsminister Jens Spahn sagt schon Verteilungskonflikte voraus. Doch die Politiker haben es selbst in der Hand, dass solche Zustände bei der Massenimpfung eben nicht auftreten. Man kann der Regierung nur empfehlen, alle Schritte breit im Bundestag zu diskutieren. Denn zu den Risiken und Nebenwirkungen im Umgang mit der Jahrhundertpandemie gehört auch die Akzeptanz der Demokratie.