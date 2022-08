Wahlkampf-Irrläufer aus Braunschweig

Der Beschluss von SPD und Grünen in Braunschweig, im Wahlkampf zur Landtagswahl am 9. Oktober nicht mit der AfD auf gemeinsame Podien zu gehen, war unnötig wie ein Kropf und ist zudem das falsche Signal an die Bevölkerung.

Deutschland steckt tief im Krisenmodus, die Risse in der Gesellschaft sind zu Gräben geworden, nicht erst seit Corona. Und mit Putins Krieg drohen weitere Verwerfungen. In dieser für viele Menschen bedrohlich wirkenden Lage dürfen die, die nicht nur in Stadt, sondern gleichzeitig auch in Land und Bund politische Verantwortung tragen, sich keiner Diskussion entziehen. Wer Populisten und Rassisten jetzt die Chance bietet, ihre Ideen von Politik unwidersprochen im Raum stehen zu lassen, macht sich am Ende mitschuldig, wenn Sprachlosigkeit zunimmt und am Ende „einfache Lösungen für Probleme“ mehrheitsfähiger werden.

Vielleicht dachte man in den Braunschweiger Parteizentralen, es sei „ehrenwert“, Rassismus und Hetze vorbeugend mit Ignoranz zu begegnen. Die Demokratie zeichnet sich aber durch den Wettstreit um politische Ideen und Konzepte aus, den man auch auf offener Bühne austragen darf, ja muss. Der AfD wird die anlasslose Entscheidung von SPD und Grünen helfen, sich als Opfer einer aus ihrer Sicht schon längst bestehenden Meinungsdiktatur darzustellen. Das einzig Gute ist: Noch hat sich in Niedersachsen niemand dem Braunschweiger Verweigerungsmodell angeschlossen.

