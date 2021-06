Uefa knickt ein

"All die Hochglanz-Clips, in denen die Uefa den Schein wahren will und sich gegen Rassismus und Homophobie positioniert, sind unglaubwürdig."

All die Hochglanz-Clips, in denen die Uefa den Schein wahren will und sich gegen Rassismus und Homophobie positioniert, sind unglaubwürdig. Hier gibt sich die Uefa politisch. Wenn es darauf ankommt, knickt der Verband ein: erst die regenbogenfarbene Kapitänsbinde von Manuel Neuer, nun das EM-Stadion in München. Sportveranstaltungen sind aber längst Ort des gesellschaftlichen Lebens. Das war schon bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko so, als der Black-Power-Protest weltweit für Aufsehen sorgte. Das war auch bei US-Sportereignissen so, als es um „Black Lives Matter“ ging. Zehntausende im Stadion, Millionen vor den Bildschirmen. Es sind Sportler und Kommunen, die Flagge zeigen, nicht Verbände. Das Taktieren der Uefa ist schäbig: Denn das Stadion in Budapest gilt als Final-Ersatz für London, falls Corona in England wieder stärker grassiert.