Kohlenmonoxid ausgetreten: Feuerwehr rettet Familie aus Haus

Feuerwehrleute arbeiten am Abend des 29.12.2017 im Einsatz vor einem Einfamilienhaus in Spelle im Emsland (Niedersachsen). Die Feuerwehr hat fünf Mitglieder einer Familie aus diesem Einfamilienhaus in Spelle gerettet, nachdem dort Kohlenmonoxid ausgetreten war. Foto: -/Nordwest-Media TV/dpa