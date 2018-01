Jobaussichten in Niedersachsen und Bremen bleiben gut

Hannover In Niedersachsen und Bremen suchen viele Firmen nach neuen Mitarbeitern. Die Nachfrage nach Arbeitskräften habe in Niedersachsen im Dezember erneut deutlich zugelegt, teilte die Arbeitsagentur mit. Auch in Bremen gab es einen leichten Anstieg. Am Mittwoch legt die Bundesagentur für Arbeit die neuen Arbeitslosenzahlen vor. Zuletzt lag die Arbeitslosenquote in Niedersachsen im November bei 5,4 Prozent, in Bremen bei 9,9 Prozent und damit leicht unter den Werten des Oktobers 2017.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften lag der Arbeitsagentur zufolge in Niedersachsen und Bremen das ganze Jahr über - mit Schwankungen - auf einem hohen Niveau. Im Dezember wurde in Niedersachsen ein Höchststand erreicht. In Verbindung mit der stabilen Konjunktur erwarten die Experten auch für die kommenden Monate eine hohe Einstellungsbereitschaft der Unternehmen. (dpa)