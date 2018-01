Unbekannte sprühen Anti-AfD-Parolen und werfen Steine

Nach der Absage des Sonderparteitags der niedersächsischen AfD wollen sich Gegner Hampels am 13.01.2018 dennoch in Hannover-Misburg treffen. Schon jetzt haben Unbekannte das Bürgerhaus beschmiert. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Unbekannte haben das ursprünglich als Ort eines Sonderparteitages der niedersächsischen AfD vorgesehene Bürgerhaus in Hannover-Misburg mit Parolen besprüht. Außerdem seien in der Nacht zu Freitag an dem Gebäude mehrere Glaseinsätze durch Steinwürfe zerstört worden, teilte die Polizeidirektion Hannover mit. An der Außenfassade seien mit schwarzer Farbe bis zu fünf Meter lange politisch motivierte Schriftzüge aufgetragen worden, sagte eine Sprecherin. Die Polizei habe Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Bereits im vergangenen Jahr hatten Unbekannte in Hannover wiederholt Anti-AfD-Parolen geschmiert.

Der Landesvorstand der Partei hatte den Sonderparteitag, bei dem über die Abwahl des umstrittenen Landeschefs Paul Hampel entschieden werden sollte, am Donnerstag kurzfristig abgesagt. Hampels Gegner wollen sich trotzdem am Samstag in Hannover-Misburg treffen. dpa