Autofahrerin starb nach Zusammenstoß mit einem Sattelzug

Eine 72-jährige Dannenbergerin ist am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 216 von Dannenberg kommend in Richtung Lüneburg in der Ortsdurchfahrt von Barendorf aus bisher noch ungeklärter Ursache langsam nach links in den Gegenverkehr gefahren und dort frontal mit einem rumänischen Sattelauflieger kollidiert. Ihr Auto wurde herumgeschleudert und schwerbeschädigt. Die Fahrerin wurde eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Sattelzugmaschine wurde ebenfalls stark beschädigt und der Fahrer erlitt einen Schock. Ein Gutachter wurde eingeschaltet, die Bundesstraße ist voll gesperrt, die Bergungsarbeiten dauern noch bis in die Abendstunden an. Aktuell schätzt die Polizei die Schadenshöhe auf circa 80.000 Euro ein. pol/abr

