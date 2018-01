Pistorius: Nachverhandlungen bei Koalitionsvertrag sind Hürden

Hannover/Bonn Niedersachsens Innenminister und SPD-Vorstand Boris Pistorius hat einen Vorstoß aus seiner Partei kritisiert, für Koalitionsverhandlungen mit der Union neue Bedingungen aufzustellen. Der Antragsentwurf für den Parteitag der Sozialdemokraten erschwere das Geschäft eher, „weil er neue Hürden aufbaut“, sagte Pistorius am Samstag vor einer Sitzung des Parteivorstands. „Aber darüber wird zu beraten sein.“ Der Vorstand wollte am Nachmittag besprechen, ob Teile der Forderungen, die unter anderem aus dem mächtigen Landesverband Nordrhein-Westfalen kommen, in den Leitantrag übernommen werden.

Am Sonntag stimmt ein SPD-Sonderparteitag in Bonn über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ab. Am Sondierungsergebnis von Union und SPD hatte es bei den Sozialdemokraten viel Kritik gegeben. (dpa)