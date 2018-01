Landtag berät über flexibleres Einschulungsalter in Niedersachsen

Hannover Niedersachsen will künftig von einem starren Stichtag für die Einschulung von Grundschülern abrücken. Über die Pläne von SPD und CDU berät der Landtag in Hannover am Mittwoch in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr.

Geplant ist eine flexiblere Regelung: Die Eltern von Kindern, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werden, können demnach mit einer schriftlichen Erklärung den Schulstart um ein Jahr hinausschieben, wenn sie dies möchten. In den vergangenen Jahren war der Stichtag in drei Schritten vom 30. Juni auf den 30. September verschoben worden. Dadurch wurden immer jüngere Kinder eingeschult. dpa