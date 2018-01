Lagerhalle in Sarstedt brennt seit dem frühen Morgen

In einer großen Lagerhalle in Sarstedt im Landkreis Hildesheim ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Aus einem Hallenabschnitt in der Mitte des Komplexes loderten die Flammen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Die Hallen gehörten ehemals dem Konzern Metro und werden mittlerweile von einer anderen Firma als Lager vermietet. Menschen waren nicht in Gefahr. Mitarbeiter, die den Brand bemerkten und die Feuerwehr riefen, verließen das Gebäude der Feuerwehr zufolge rechtzeitig. Rund 240 Einsatzkräfte waren im Einsatz, die Löscharbeiten sollten sich noch länger hinziehen. dpa

