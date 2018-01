Niedersachsens Agrarministerin streicht geplante Weideprämie

Hannover Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) streicht die erst vor kurzem angekündigte Prämie zur Förderung der Weidewirtschaft auf Grünflächen. Durch die vorgezogene Neuwahl sei die Förderung nicht mehr im Haushaltsplan des Landes verankert worden, teilte das Agrarministerium am Montag in Hannover mit. Im „Weser-Kurier“ hatte Otte-Kinast das Aus für Niedersachsens Weideprogramm mit einer Güterabwägung begründet: „Bei meinem Amtsantritt habe ich eine Situation vorgefunden, in der bereits veranlasste Prämienanhebungen so viele Mittel binden, dass eine weitere Förderung durch die Ausgleichszulage schlichtweg nicht finanzierbar ist“, sagte die Ministerin der Zeitung. Otte-Kinasts Vorgänger Christian Meyer (Grüne) hatte die Prämie im vergangenen Jahr angekündigt. Demnach sollte das Land ab 2018 jährlich 30 Millionen Euro für Tierhalter bereitstellen, die ihre Kühe, Schafe und Ziegen auf Weiden grasen lassen. (dpa)

