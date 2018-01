Autoindustrie kämpft mit weiterem Skandal zur Unzeit

Skandale und kein Ende. Doch seinen Abschied will sich Auto-Cheflobbyist Matthias Wissmann vor der versammelten Manager-Elite nicht vermiesen lassen. Das heikle Thema des Abends streift er nur mit großer Vorsicht: „Innovation, Technologie, Begeisterung für das Neue ist das eine, aber der ethische Kompass ist das andere“, sagt der scheidende VDA-Präsident am Dienstag beim Neujahrsempfang des mächtigen Branchenverbands in Berlin. Es klingt sehr grundsätzlich und allgemein – doch der Zündstoff ist enorm.

Abgasversuche mit Affen und der Verdacht auf Tests sogar mit Menschen haben den Ruf der Branche arg ramponiert. Wieder einmal. In einer Zeit, in der wegweisende Entscheidungen anstehen für die stolzen Autobauer und -zulieferer. Und einen Monat vor dem Wechsel an der VDA-Spitze von Wissmann zum Ex-Ford-Deutschland-Chef Bernhard Mattes.

Sicher, die Geschäfte der Hersteller laufen immer noch glänzend. Das liegt aber hauptsächlich an ihrer Stärke bei besonders profitablen sportlichen Geländewagen, im Oberklasse-Segment und auf zentralen Auslandsmärkten wie China. Daheim in Deutschland bricht der Anteil der Diesel-Neuzulassungen weiter ein. Nur noch jeder dritte Neuwagen war im vergangenen Dezember ein Selbstzünder, nach knapp 45 Prozent ein Jahr zuvor. Privatkunden halten sich zurück. Glauben sie noch, dass die neuesten Diesel-Fahrzeuge wirklich sauber sind?

Wissmann geht auf die Affen-Versuche nicht konkret ein. Führende Persönlichkeiten der Industrie wüssten: „Nur wenn man aus gemachten Fehlern lernt, wird man die Zukunft gewinnen.“ Die E-Mobilität sei eine große Lösung, „aber nicht die einzige“. Der Verbrennungsmotor werde noch gebraucht, auch der Diesel „in seiner modernsten Form“.

Solche Einschätzungen wiederholt er seit Monaten. Dabei werfen die Tiertests ein Schlaglicht auf die Art, wie Firmen einst versuchten, das Image des Diesels aufzuhübschen. Einen Bericht der einst von BMW, Daimler, VW und Bosch gegründeten Organisation EUGT ziert ein Zitat des großen Physikers Albert Einstein: „Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.“ Dieselabgase seien also gar nicht so riskant wie behauptet. Oberstes Ziel der Tests: eine „Dokumentation des aktuellen Wissenstandes zu umweltmedizinisch relevanten Auswirkungen des Verkehrs“.

Dass dabei auch Menschen das in hohen Dosen giftige Stickstoffdioxid (NO2) im Test einatmeten, wird nüchtern dargestellt. Die EUGT förderte eine „Kurzzeit-Inhalationsstudie mit NO2 bei gesunden Menschen, in der Konzentrationen genutzt wurden, die für arbeits- und umweltmedizinische Belange von Bedeutung sind.“ Immerhin: „Bei allen untersuchten Konzentrationen konnten bei den Probanden keine Reaktionen auf das inhalierte NO2 nachgewiesen werden.“

Für die deutschen Autokonzerne, die überdurchschnittlich viele Diesel verkaufen, kommen die Berichte zur Unzeit. Gerade war es im Abgasskandal wieder etwas ruhiger geworden. Nun aber könnte stehen bleiben: Erneut wurde versucht, die Gesundheitsgefahren von Dieselabgasen zu verharmlosen – auch wenn die Affen-Studie bereits 2014 erarbeitet wurde. Das war vor dem Auffliegen der Abgas-Affäre bei VW im Herbst 2015. Folgt auf „Dieselgate“ nun „Dieselgate 2“? Volkswagen reagierte entsetzt auf die Versuche. BMW und Daimler äußerten sich bisher nicht näher, interne Untersuchungen liefen.

Das Dilemma: Die Industrie braucht den Diesel, um verschärfte Grenzwerte der EU einhalten zu können. Es geht um den „Klimakiller“ CO2. Aus Branchensicht erzeugen Diesel bei gleicher Motorleistung weniger CO2 als Benziner. Je weniger Diesel also in der Flotte, desto schwieriger wird es, Grenzwerte einzuhalten, so die Argumentation.

Allerdings gibt es zunehmend Stimmen, die die Diesel-Rechnung anders sehen. Der Umweltverbund ICCT kommt in einer Analyse zum Ergebnis: Diesel bieten beim Klimaschutz keinen nennenswerten Vorteil mehr. Denn oft werde der niedrigere Verbrauch ausgeglichen durch die Wahl eines größeren Fahrzeugtyps.

Selbst VW-Chef Matthias Müller regte an, die Steuererleichterungen für den Diesel schrittweise umzuschichten – hin zu E-Autos. Denn alternative Antriebe sind die Zukunft einer Branche, die vor einer Zeitenwende steht - noch dazu, wenn man die Entwicklung von selbstfahrenden Autos dazu nimmt. Wissmann sieht in Stuttgart, München und Berlin erste Erfolge bei Bemühungen, die Stickoxidwerte zu senken.

Die Abgas-Atemtests bringen aber noch einen besonders wunden Punkt abermals auf die Tagesordnung: Wie viel Einfluss dürfen Konzerne auf Politik und Wissenschaft nehmen? Für Christina Deckwirth von LobbyControl ist mit Blick auf die laufenden Gespräche zwischen Union und SPD klar: „Klarere Schranken und Grenzen für Lobbyismus sowie ein Lobbyregister sind ein Muss für den Koalitionsvertrag.“ Dem SWR sagte sie, der Fall des beurlaubten VW-Cheflobbyisten Thomas Steg zeige zudem, dass Seitenwechsel genau beobachtet werden müssten.

Transparency International sieht das ähnlich – die Mitverantwortung der Wissenschaft dürfe man auch nicht unter den Tisch fallen lassen: „Wenn Studien zu gesundheitlichen Folgen von Autoabgasen von der Autoindustrie in Auftrag gegeben werden, sind Interessenkonflikte vorprogrammiert.“ Der Epidemiologe Ulrich Keil – nach Bekanntwerden der Tests aus dem EUGT-Forschungsbeirat zurückgetreten - erklärte, die EUGT habe jährlich 300 000 Euro für Projekte auf diesem Feld zur Verfügung gestellt. Im Nachhinein betrachtet sei die mittlerweile aufgelöste EUGT ein Missbrauch der Wissenschaft gewesen.

Und die Autokunden heute? Die Angst vor möglichen Fahrverboten für ältere Dieselmodelle ist bei vielen groß. VW-Chef Müller plädierte für die Einführung einer blauen Plakette für besonders emissionsarme Autos in Städten. Wirtschaftsverbände und Politiker reagierten empört, sie könnte aber schnell ganz oben auf die politische Agenda kommen. Dann nämlich, wenn das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am 22. Februar den rechtlichen Weg für Fahrverbote freimachen sollte.

Viele Dieselbesitzer fürchten schon jetzt einen massiven Wertverlust ihrer Fahrzeuge. Und trotz Verbesserungen: Aktuell müssen die Bürger in etwa 20 deutschen Städten vorerst weiter mit zu schlechter Luft leben, sagte Umweltministerin Barbara Hendricks nach einem Gespräch bei der EU-Kommission. Brüssel hält die Bemühungen für unzureichend, eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof wird wahrscheinlicher.

Zwar versuchen Politik und Hersteller gegenzusteuern, mit einem Milliardenprogramm für betroffene Kommunen oder mit Software-Updates für Autos. Hardware-Nachrüstungen, die aus Sicht vieler Fachleute wirksamer wären, lehnt die Branche ab: zu aufwendig, zu teuer.

Die Affenversuche jedenfalls haben bei vielen einen Schock ausgelöst – verbunden mit der Frage: Was kommt da möglicherweise noch alles? Der Branchenexperte Stefan Bratzel sprach von „PR-Totalschaden“.

Experten-Kollege Ferdinand Dudenhöffer sieht die Tests mit den Affen etwas differenzierter. Tierversuche sind seiner Einschätzung nach an der Tagesordnung, daher meint er: „Die öffentliche Wut fand ich etwas übersteigert. Die Politiker haben sich da drangehängt – Bashing ist in.“ Die Frage sei, was VW-Konzernchef Müller gewusst habe – der andererseits der Branche zeige, dass er einen Neuanfang suche, etwa indem er das Dieselprivileg in Frage stelle. Mit Blick auf die Tierversuche und die Verantwortung im Konzern sagte Dudenhöffer: „Man kann nicht permanent alles wissen.“