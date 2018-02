Carsten Müller diskutiert in Braunschweig mit Parteigängern

Eine gesunde und lebendige Streitkultur von der Basis bis in die Parteispitze und möglichst keine nichtssagenden Worthülsen von Spitzenpolitikern in Fernseh- und Radiomoikrofone mehr. Das wünschten sich am Freitagabend zwei jüngere CDU-Mitglieder bei einer recht spontan angesetzten Diskussionsrunde...