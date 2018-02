68-Jährige übersieht Autos – sieben Verletzte

Hameln Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 83 am Ortsausgang Hameln sind sieben Menschen verletzt worden. Eine 68-jährige Frau übersah am Dienstag mehrere wartende Fahrzeuge und fuhr mit ihrem Wagen gegen ein am Ende stehendes Auto mit vier Menschen an Bord, wie die Polizei am Mittwochmorgen...