Flüchtlingsbürgen: Mehr als 300 Klagen gegen Kostenbescheide

Braunschweig Allein am Verwaltungsgericht in Braunschweig gingen rund 189 Klagen gegen den Kostenrückforderung von staatlichen Stellen

In rund 320 Fällen haben Flüchtlingsbürgen in Niedersachsen Klagen gegen die Kostenrückforderungen von staatlichen Stellen eingereicht. Das ergab eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) bei den Verwaltungsgerichten. Allein am Verwaltungsgericht Braunschweig gebe es rund 189 Klagen gegen die Kostenbescheide, sagte ein Sprecher. Nur am Verwaltungsgericht in Göttingen lagen keine Klagen vor.

Seit einem Jahr verschicken Jobcenter und Sozialämter in Niedersachsen Rechnungen an Initiativen, Kirchengemeinden und Einzelpersonen, die 2014 und 2015 Verpflichtungserklärungen für den Lebensunterhalt syrischer Flüchtlinge unterschrieben hatten. Danach konnten Bürger in Deutschland Flüchtlinge bei sich aufnehmen, wenn sie für deren Lebensunterhalt aufkommen. Die Länder Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen waren davon ausgegangen, dass die entsprechenden Bürgschaften nur auf wenige Monate befristet sind. Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts setzte aber inzwischen längere Fristen fest.

An vielen Gerichten könne man keine Auskunft über den Stand der Verfahren geben, hieß es. Das Verwaltungsgericht Stade, wo es derzeit 25 Klageverfahren gibt, hat für den 5. April eine mündliche Verhandlung in einem Verfahren angesetzt. Teilweise seien die Kläger identisch, weil sie verschiedene Verpflichtungserklärungen abgegeben hätten, hieß es. Das Verwaltungsgericht Hannover plane für das Frühjahr eine sogenannte Kammersitzung, in der ein oder mehrere Fälle verhandelt werden sollen, sagte ein Sprecher.

Der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit zufolge machten bislang 21 Jobcenter in Niedersachsen ihre Forderungen geltend. „Insgesamt handelt es sich um 410 Fälle in Höhe von zusammen 3,3 Millionen Euro“, sagte Sprecherin Anja Schmiedeke.

Allein in Wolfsburg gaben Bürgen in 93 Fällen eine Verpflichtungserklärung für insgesamt rund 200 Flüchtlinge ab. So soll etwa die Wolfsburger evangelische Lukas-Gemeinde rund 100.000 Euro für acht Personen zahlen. In einem weiteren Fall in der Stadt soll ein Bürge bis zu 700.000 Euro erstatten.

Niedersachsen und Hessen sind von der Innenministerkonferenz damit beauftragt, gemeinsam mit dem Bundesarbeitsministerium eine Lösung für das Problem zu finden. Derzeit gebe es in Niedersachsen dazu keine neuen Entwicklungen, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. Zunächst müssten auf Bundesebene Regelungen gefunden werden.