Sieben Verletzte bei einem Brand in Celler Flüchtlingsheim

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in der Hohen Wende in Celle wurden in der Nacht zu Samstag sieben Personen verletzt. Sechs Bewohner und ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erlitten laut Polizei durch „extreme Hitze- und Rauchentwicklung“ leichte Rauchvergiftungen. Das Feuer brach am späten Freitagabend gegen 23 Uhr im Flur des 1. Stocks aus. Als dringend tatverdächtig gilt ein 44 Jahre alter Bewohner des Heims. Er soll den Brand nach Meinung der Polizei vorsätzlich gelegt haben und konnte unmittelbar nach der Tat auf dem Gelände der Unterkunft angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Derzeit werde geprüft, ob er noch heute einem Haftrichter vorgeführt wird.

Dass nichts Schlimmeres passiert ist, schreiben die Ermittler auch den Rauchmeldern zu. „Durch die im Gebäude installierten Rauchmelder wurden die Bewohner auf das Feuer aufmerksam und verließen teilweise das Gebäude. Die weiteren Bewohner wurden mit Hilfe des Sicherheitsdienstes und der zwischenzeitlich alarmierten Feuerwehr unter Einsatz einer Feuerwehrleiter aus dem Gebäude evakuiert“, sagte Polizeisprecher Guido Koch. Noch in der Nacht wurden die Bewohner zum Teil in der Landesaufnahmebehörde in Braunschweig untergebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.