SPD-Basistreffen in Hannover: Weil erwartet Zustimmung zu GroKo

Hannover Der Landeschef ist optimistisch, was die Zustimmung zum Koalitionsvertrag in Berlin angeht. Doch die Debatten sind lebhaft und kontrovers.

In Niedersachsen erwartet SPD-Landeschef und Ministerpräsident Stephan Weil eine breite Zustimmung der Basis beim anstehenden SPD-Mitgliederentscheid über eine neue große Koalition. „Nach meiner Einschätzung gibt es eine breite Mehrheit, die zu einem Ja beim Koalitionsvertrag tendiert“, sagte er am Rande einer regionalen Diskussionsrunde in Hannover. Es sei mit Leidenschaft kontrovers und auch lebhaft diskutiert worden. Dennoch meinte Weil: „Ich bin zuversichtlich: Am Ende wird es ein Ja geben“.

Das sei dann aber nur der Auftakt für eine notwendige Erneuerungsdiskussion in der SPD: „Denn in einem sind wir uns einig: es kann nicht so weitergehen wir bisher.“ Auch Hannovers Regionspräsident Hauke Jagau äußerte sich nach den Debatten ähnlich. „Wir haben hier eine breite Mehrheit, die für den Koalitionsvertrag ist - ich würde die Zahl derjenigen, die dagegen sind, auf etwa 30 Prozent schätzen“, sagte er beim Verlassen der Diskussionsrunde.

Die Parteispitze hatte am Samstag erst in Hamburg und dann auch in Hannover um die Zustimmung der Basis geworben. Die designierte neue Parteichefin Andrea Nahles sagte dort mit Blick auf die Debatten in Hamburg: „Wir haben das, was wir herausgehandelt haben, auf den Tisch gelegt. Und es hat breite Zustimmung gegeben.“ Weil hatte zuvor auf die eigenen Erfahrungen seiner Partei mit der großen Koalition in Niedersachsen verwiesen.

Bei dem nichtöffentlichen Treffen standen Weil und andere Spitzenpolitiker der Basis ausführlich Rede und Antwort. Zum Auftakt konnten die rund 500 Mitglieder mit Punkten aus einem Fragenkatalog die ihnen am wichtigsten erscheinenden Komplexe bestimmen. Dazu gehörten Fragen wie: „Wie kann sich die SPD erneuern, wenn sie gleichzeitig regieren muss“ oder: „Welche ’Kröte‘ mussten wir in den Verhandlungen schlucken?“

Ab dem 20. Februar bis zum 2. März können die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. dpa