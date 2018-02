96-Profi soll Fan im Vip-Bereich gebissen haben

Aufgrund einer Verletzung war Uffe Bech, Fußballprofi bei Hannover 96, beim Heimspiel gegen den FC Schalke 04 im August vergangenen Jahres zum Zusehen verdammt. Seine Mannschaftskameraden waren auf dem Platz gerade dabei mit 1:0 zu gewinnen, da soll Bech seinen eigenen Kampf im Vip-Bereich der HDI-Arena ausgetragen haben.

Der Offensivspieler soll einen Fan gebissen haben, weshalb er sich nun vor einem Gericht wegen Körperverletzung verantworten muss, wie der Spiegel berichtet. Zuvor hatte das Amtsgericht bereits einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen á 1000 Euro gegen den 25-Jährigen verhängt. Allerdings weigert Bech sich, dem nachzukommen. Er habe in Notwehr gehandelt, so der 96er.

Die Verhandlung, um das zu klären, soll am 17. April stattfinden. Als Zeuge ist auch Casper Mortensen, dänischer Handballer in Diensten von Hannover-Burgdorf, geladen, der an diesem Tag ebenfalls im Vip-Bereich der HDi-Arena weilte. Bech ist seit Jahresbeginn an den Zweitligisten Greuther Fürth ausgeliehen, wird durch Verletzungen jedoch immer wieder aus dem Tritt gebracht, wie eben auch im vergangenen August in Hannover.