Niedersachsen will Autobahnbau voranbringen

Hannover Niedersachsen will den Ausbau wichtiger Autobahnen zügig vorantreiben. Außerdem soll die Verkehrskoordination mit Hamburg und Bremen verbessert und Bauarbeiten an potenziellen Unfallschwerpunkten besser organisiert werden, beschloss der Landtag am Mittwoch mit der Regierungsmehrheit von CDU und SPD. Der Ausbau der Verkehrswege sei entscheidend für das Wachstum in Niedersachsen und die Stärkung des Landes als Industrie- und Logistikstandort, sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU). „Beides hängt maßgeblich davon ab, dass wir den Autobahnausbau endlich zügig voran bringen.“ Als wichtige Projekte nannte Althusmann die A39 durch die Lüneburger Heide und die Küstenautobahn A20.

Keine Mehrheit im Parlament fand der Vorstoß der FDP, an wichtigen Autobahnbaustellen künftig rund um die Uhr und auch an Wochenenden zu arbeiten, um die Dauer von Behinderungen zu reduzieren. An solchen Bauaufträgen könnten sich dann nur noch wenige große Unternehmen beteiligen, lautete einer der Kritikpunkte.