Weil: Niedersachsen rechnet mit bis zu 3 Milliarden vom Bund

Die Gesamtförderung des Bundes für das Land werde in den kommenden vier Jahren bei 2,5 bis 3 Milliarden Euro liegen, sagte Weil in Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Das Land Niedersachsen kann zum Finanzieren eigener politischer Schwerpunkte bis zum Jahr 2021 mit insgesamt bis zu 3 Milliarden Euro vom Bund rechnen. Das erklärte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Hanover.

Weil verwies unter anderem darauf, dass der Bund massiv in die Bildung investieren wolle. Allein für die Kitas sei für Niedersachsen daher eine „deutliche Förderung“ von rund 330 Millionen Euro bis 2021 zu erwarten. 190 Millionen Euro solle es für Ganztagsschulen geben. Eine Milliarde Euro werde für den Ausbau des Glasfasernetzes sowie das 5G-Netz zur Verfügung stehen. Weitere Zahlungen würden als Integrationsmittel an die Kommunen gehen. Insgesamt stünden bis 2021 für Niedersachsen geschätzt zwischen 2,5 und 3 Milliarden Euro zur Verfügung.

Das Geld kommt unter anderem wie gerufen, um den Streit zwischen Land und Kommunen um die Beitragsfreiheit in Kindergärten zu entschärfen. Das Land will vom Sommer an die Beitragsfreiheit in allen Kita-Jahren. Die Kommunen sollen vom Land einen Ausgleich für die entfallenden Einnahmen bekommen. Über die Höhe verhandeln Land und Kommunen aber bislang erfolglos.