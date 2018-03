Grippewelle: Bereits 19 Todesopfer in Niedersachsen

Die heftige Grippewelle hat in dieser Saison bereits 19 Todesopfer in Niedersachsen gefordert. Elf davon seien über 75 Jahre alt gewesen, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover am Mittwoch mit. Noch sei die Grippewelle nicht ausgestanden, so dass ein Vergleich mit der Saison 2016/2017 schwierig sei, während der es 35 Todesfälle gab.

Nach dem letzten Wochenbericht des Landesgesundheitsamts zur Grippe vom Dienstag ist die Zahl der Grippeerkrankungen in Niedersachsen bereits seit sechs Wochen sehr hoch. Erstmals seit zehn Jahren sind mehr als ein Fünftel der Kindergartenkinder mit Grippesymptomen erkrankt. dpa