Schnee in Niedersachsen - Wetterdienst warnt vor Glätte

Autofahrer müssen sich am Freitag in Teilen Niedersachsens auf glatte Straßen einstellen. Ein Tiefausläufer bringt vor allem dem Süden des Landes winterliche Verhältnisse, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Morgen sagte. Demnach fällt bei böigem Wind im Süden zunächst Regen, der im Laufe des Vormittags in Schnee übergeht.

Im Tiefland sind bis zu 20 Zentimeter Schnee möglich. In Hochlagen und im Harz sogar bis zu 40 Zentimeter. Leichter Schneefall mit bis zu 5 Zentimetern ist in einem Streifen vom Osnabrücker Land über Hannover möglich.

Laut Polizei gab es am Morgen zunächst keine Behinderungen auf den Straßen. Der Wetterdienst gab eine Warnung vor Glätte heraus.

Wegen des böigen Winds besteht den Angaben nach vor allem in Hochlagen Unwettergefahr durch Schneeverwehungen. Bei stürmischen Böen im Binnenland ist in den Küstenregionen zudem mit schweren Sturmböen zu rechnen. In der Nacht zum Samstag ist mit Frost zu rechnen.

Die Temperaturen können auf bis zu minus 7 Grad fallen, im Mittelgebirgsraum sogar auf bis zu minus 10 Grad. Gegen Samstagvormittag lässt der Sturm langsam nach. dpa