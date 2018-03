Das niedersächsische Finanzministerium in Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Mehr als 26 Milliarden Euro Steuereinnahmen 2017 in Niedersachsen

Niedersachsen hat im vergangenen Jahr rund 26,4 Milliarden Euro an Steuern eingenommen. Dies seien rund 645 Millionen Euro mehr als in der Haushaltsaufstellung erwartet, teilte das Finanzministerium in Hannover mit.

Angesichts der guten Einnahmesituation geht das Finanzministerium für 2017 von einem Haushaltsüberschuss aus. Nach Prognosen vom Ende des vergangenen Jahres könnten es bis zu 800 Millionen Euro sein.

Die genaue Höhe steht erst fest, wenn Ende April der Jahresabschluss mit Berücksichtigung aller Ausgaben des Jahres 2017 vorliegt. Rund 500 Millionen Euro aus dem erwarteten Überschuss sollen in den Aufbau eines Sondervermögens zum Ausbau der Digitalisierung fließen. Das Sondervermögen soll ein Gesamtvolumen von insgesamt einer Milliarde Euro haben. dpa