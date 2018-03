100-Jährige löscht Feuer in Altenheim

Rhauderfehn Eine 100 Jahre alte Frau hat in ihrem Zimmer in einem Alten- und Pflegeheim im ostfriesischen Rhauderfehn reaktionsschnell ein Feuer gelöscht. Eine umgefallene Nachttischlampe setzte nach Feuerwehrangaben am Sonntag eine Wolldecke in Brand.

Die Bewohnerin sei glücklicherweise rechtzeitig aufgewacht und habe die Flammen weitestgehend gelöscht. Die Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung. „Durch die schnelle Reaktion der 100-Jährigen konnte eine Katastrophe verhindert werden“, heißt es im Bericht der Feuerwehr. dpa