Karlsruhe Die Bundesanwaltschaft hat in Baden-Württemberg einen mutmaßlichen islamistischen Terror-Unterstützer festnehmen lassen. Wie die höchste deutsche Anklagebehörde am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte, wirft sie dem 32-jährigen Deutsch-Algerier Samir K. vor, in zehn Fällen die ausländische terroristische Vereinigung Islamischer Staat (IS) unterstützt zu haben.

Die Wohnung des Beschuldigten sowie sieben weitere Räumlichkeiten, unter anderem in Niedersachsen, wurden durchsucht.