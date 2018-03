24-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt

Burgwedel Nach einem Streit mit Jugendlichen in einem Supermarkt ist eine Frau auf offener Straße mit einem Messer niedergestochen worden. Die 24-Jährige kam am Samstagabend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihr Zustand war gestern noch kritisch, wie eine Polizeisprecherin erklärte....