LKW-Unfall: A2 zwischen Peine und Watenbüttel nur einspurig

In der Nähe der Raststätte Zweidorfer Holz hat sich am Dienstagnachmittag ein LKW-Unfall ereignet. Nach ersten Informationen soll sich der Fahrer dabei eingeklemmt haben.

Die A2 war deshalb zwischen Peine-Ost und Braunschweig Watenbüttel in Fahrtrichtung Osten gesperrt. Es hat sich ein Stau von ungefähr zehn Kilometern gebildet. Der Verkehr wird inzwischen einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Weitere Informationen stehen derzeit noch nicht zur Verfügung, werden aber so schnell wie möglich ergänzt.

Der Artikel wird aktualisiert.