Bundespolizisten befreien an der deutsch-niederländischen Grenze neun irakische Flüchtlinge aus einem verplombten Kühllaster. Foto: Bundespolizei Bad Bentheim/dpa

Schleuseraktivität in Niedersachsen rückläufig

Die Schleuseraktivität in Niedersachsen hat im Jahr 2017 weiter abgenommen. Während 2016 noch 62 Fälle der Einschleusung von Ausländern nach Niedersachsen registriert wurden, waren es laut Landeskriminalamt im letzten Jahr noch 59 Fälle. Zahlen für 2018 sind noch nicht bekannt.

Dass die Einschleusung von Ausländern zurückgegangen ist, verwundert nicht, da auch die Einwanderung nach Deutschland deutlich abgenommen hat. Die Zahl der neu nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge ging laut Bundesinnenministerium 2017 auf gut 186 000 zurück. 2016 waren es noch 280 000 Menschen und 2015 rund 890 000, die in Deutschland als Asylsuchende registriert wurden.

Bundespolizisten hatten am 22. März neun Flüchtlinge an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim aus einem verplombten Kühllaster befreit. Die Iraker, darunter zwei Frauen und zwei Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren, hatten bei einem Rastplatzstopp mit Klopfgeräuschen auf sich aufmerksam gemacht. Sie waren offenbar mit Hilfe eines Schleusers in Frankreich auf die Ladefläche des Lkw gelangt. dpa