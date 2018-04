Polizei durchsucht Kurdenverein wegen PKK-Verdacht

Hannover Wegen Verdachts der Unterstützung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK hat die Polizei am Donnerstag die Räume eines kurdischen Vereins in Hannover durchsucht. „Mehrere Personen stehen im Verdacht, illegale Strukturen der PKK in der Bundesrepublik zu fördern und junge Kurden zum bewaffneten Kampf der PKK anzuwerben“, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Lüneburg. Die Razzia richtete sich gegen einige Vorstandsmitglieder des kurdischen Dachverbands NAV-DEM, wie ein Vereinssprecher mitteilte. dpa

