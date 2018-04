Lkw schiebt auf A1 vier Sattelzüge ineinander - Fahrer stirbt

Bremen Bei einem Unfall mit fünf Lastwagen auf der Autobahn 1 nahe Bremen ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin fuhr er am Freitagmorgen mit seinem Lastwagen auf ein Stauende auf. Das schwere Fahrzeug schob vier hintereinander fahrende Lastwagen ineinander. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er am Unfallort starb. Ein anderer Lkw-Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn wurde nach dem Unfall in Richtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der Stau hatte sich wegen einer Baustelle gebildet. dpa