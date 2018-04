Früherer Sozialminister Schnipkoweit gestorben

Hannover Der frühere niedersächsische Sozialminister Hermann Schnipkoweit ist tot. Der Unionspolitiker starb nach Angaben der CDU nach langer und schwerer Krankheit am Sonntag im Alter von 89 Jahren. Er habe im Landtag in der Zeit von 1963 bis 1990 und in seiner Zeit als Minister von 1976 bis 1990 die...