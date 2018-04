Wölfe töteten 2017 über 500 Nutztiere in Norddeutschland

Osnabrück Die meisten Schafe und Ziegen starben in Niedersachsen, wo das Wolfsmonitoring des Landes 403 Risse ausweist. 2016 waren es lediglich 178. Das Agrarministerium in Mecklenburg-Vorpommern meldete auf Anfrage der Zeitung 66 tote Nutztiere, die definitiv oder mit hoher Wahrscheinlichkeit von Wölfen getötet wurden - 18 mehr als noch 2016. In Schleswig-Holstein stieg die Zahl von 15 auf 43. dpa