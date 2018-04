Mehr Elektroautos für Polizisten

Mit der Anschaffung von 185 weiteren E-Polizeiautos als Ersatz für Dieselwagen will Niedersachsen zur Klimaverbesserung in Städten mit hoher Schadstoffbelastung beitragen. Dazu hat das Land 2,4 Millionen Euro Fördergeld vom Bund erhalten, wie das Innenministerium in Hannover am Dienstag mitteilte....