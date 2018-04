Cloppenburg Eine 58 Jahre alte Frau ist in Cloppenburg mit massiver Gewalt umgebracht worden. Nach dem Fund der Toten in ihrer Wohnung am Freitagnachmittag wurde ihr psychisch kranker 33-jähriger Sohn unter Tatverdacht festgenommen, teilte die Polizei mit. Einzelheiten und Hintergründe des grausamen Geschehens waren zunächst noch unklar.

