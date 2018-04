2000 Polizisten sollen Ausschreitungen in Göttingen verhindern

Der Universitätsstadt Göttingen steht einer der größten Polizeieinsätze der vergangenen Jahrzehnte bevor. Rund 2000 Beamte aus mehreren Bundesländern sollen am Mittwoch mögliche Zusammenstöße zwischen Rechtsextremisten und Gegendemonstranten verhindern. Hintergrund des Einsatzes ist ein von der Neonazi-Partei „Die Rechte“ angemeldeter Aufmarsch. Zwar haben die Rechten nur 50 Teilnehmer angemeldet, die Polizei fürchtet aber Auseinandersetzungen mit gewaltbereiten Störern aus dem linken Spektrum.

Göttingens Polizeichef Thomas Rath sagte am Montag, die Einsatzkräfte würden mit allen technischen Geräten in Bereitschaft stehen. Bisher gibt es nach Angaben der Polizei vier genehmigte Gegenveranstaltungen, unter anderem hat der DGB eine Kundgebung mit 500 Menschen angemeldet.

Verkehrsteilnehmer müssen am Mittwoch in Göttingen mit massiven Behinderungen rechnen. Die Polizei will ab dem Nachmittag Teile des Stadtgebiets sperren. Betroffen ist auch der öffentliche Nahverkehr. Die Polizei will auch rund um Göttingen Vorkontrollen durchführen.

Der 2012 gegründeten Partei „Die Rechte" gehören nach Einschätzung des niedersächsischen Verfassungsschutzes Mitglieder der Neonaziszene an. Sie steht in der Kontinuität der verbotenen neonazistischen Kameradschaften.