Freibad-Chef steht nach Tod von Zweijähriger vor Gericht

Hannover Nach dem Unfalltod einer Zweijährigen in einem Freibad muss sich der Schwimmbad-Chef wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Hannover verantworten. Es werde geprüft, inwieweit der Geschäftsführer für die Überprüfung der Sicherheit auf dem Gelände zuständig war und ob er seine Sorgfaltspflicht verletzt habe, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Hannover am Mittwoch. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt.

Das Mädchen war im Juli 2016 in einen nicht abgedeckten Schacht auf einer Liegewiese des Freibads in Arnum südlich von Hannover gestürzt. Die Mutter wurde in dem Prozess als Zeugin gehört. dpa