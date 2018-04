Hannover In Niedersachsen sollen Gefährder künftig für bis zu 74 Tage in Vorbeugehaft landen können. So will es das geplante neue Polizeigesetz. Justizministerin Barbara Havliza hält die lange Frist für gerechtfertigt: So könne Schlimmeres verhindert werden.. „Dieses Instrument ist eine Brücke, um erstmal Schlimmeres zu verhindern“, sagte Havliza der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. dpaI

