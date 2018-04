35-Jähriger in Bremen nach Streit mit Messer schwer verletzt

Bremen Bei einer Auseinandersetzung zwischen vier betrunkenen Männern in Bremen ist ein 35-Jähriger durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Im Verlauf des Streits am Samstag auf dem Bahnhofsplatz habe ein 38-Jähriger ein Messer gezogen und damit auf seinen Kontrahenten eingestochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der mutmaßliche Täter und sein Begleiter flüchteten zunächst, die Polizei schnappte die beiden jedoch kurz nach der Tat und nahm sie vorläufig fest. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Da der 28-Jährige die Tatwaffe auf seiner Flucht weggeworfen habe, hätten Polizisten mit Hunden nach dem Messer gesucht. Die Ursache für den Streit war zunächst unklar. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder