Herzberg Nach dem gewaltsamen Tod einer 75-Jährigen in Herzberg am Harz gibt es weiter keine Spur von dem Täter. Die Frau war am 18. April als vermisst gemeldet worden, weil ihr Grundstück verwahrloste. Die Polizei entdeckte die Tote daraufhin gut versteckt in ihrem eigenen Haus. Eine Obduktion ergab, dass sie an Gewalteinwirkungen starb. Die Ermittler suchen jetzt mit einem Foto des Opfers Zeugen, die sie danach getroffen haben - bisher vergeblich. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder