Elbfähre kollidiert mit Lieferwagen

Harburg Kollision der ungewöhnlichen Art: Eine Elbfähre ist bei Hoopte im Landkreis Harburg mit einem im Wasser treibenden Lieferwagen zusammengestoßen. Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr bargen den Transporter bereits am Samstag in einer aufwendigen Aktion aus dem Fluss, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Lieferwagen vor geraumer Zeit in Hamburg entwendet und später wohl in der Elbe versenkt wurde.

Wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtete, wurde ein aufgebrochener Geldwechselautomat im Innern des Transporters gefunden, der nach einem Raubzug möglicherweise als Fluchtwagen diente. Immer wieder müssen der Zeitung zufolge in Hoopte am Fähranleger versunkene Autos aus dem Wasser gezogen werden. Mehrfach schon seien dabei Diebesgut und aufgebrochene Tresore gefunden worden. dpa