Auf Schritt und Tritt - Das müssen Sie bei Schuhwahl beachten

Turnschuh oder Wanderschuh? Wer am Wochenende in den Harz fährt oder sich eine andere schöne Tour vornimmt, macht sich vorab Gedanken über das richtige Schuhwerk. Wir haben die Experten Thorsten Kapp von SFU aus Braunschweig und Mathias Himstedt von Outdoor Concepts aus Wolfenbüttel gefragt, wann welcher Schuh nötig ist – und wie der perfekte Wegbegleiter für die Füße gefunden werden kann.

Kann man auch in Turnschuhen wandern gehen?

Da sind sich beide Experten einig: Ja, das geht – aber nur bis zu einer bestimmten Wanderintensität. Gerade, geteerte Straßen sind auch im Harz kein Problem in Turnschuhen. Grundsätzlich gilt aber: Wer in Mittel- oder höhere Gebirge fährt, sollte sich in jedem Fall einen Wanderschuh zulegen. Wenn die Wege holpriger und hindernisreicher werden, ist ein Wanderschuh zur Vermeidung von Verletzungen ein Muss.

Gibt es den perfekten Wanderschuh?

Ja – aber er muss für jeden individuell gefunden werden. „Deshalb ist es auch wichtig, dass Sie zum Fachhändler gehen. Er vermisst ihre Füße und sucht den richtigen Schuh aus“, erklärt Mathias Himstedt, Geschäftsführer von Outdoor Concepts. Thorsten Kapp von SFU ergänzt: „Es gibt leichte und schwere Schuhe, wasserfeste oder kühlende – der perfekte Schuh hängt immer davon ab, was sie mit ihm vor haben. Der perfekte Schuh ist für jeden ein anderer.“ Ein beweglicher Schuh mit weicherer Sohle reicht für einfache Touren aus, im Hochgebirge muss es der feste Bergstiefel sein.

Worauf sollte man beim Kauf eines Wanderschuhs achten?

Der Tragekomfort ist zentral. Wer 25, 30 Kilometer lange Touren vor sich hat, sollte Schuhe an haben, die seine Laufweise unterstützen. Wichtig ist, dass auch bei steilem Abstieg die Zehen nicht anstoßen oder gedrückt werden – deshalb gibt es unterschiedlich breite Schuhmodelle. Spezielle Wandersocken, die an den richtigen Stellen unterstützen oder auspolstern, können den Tragekomfort erhöhen, wie Thorsten Kapp von SFU betont.

Wie teuer ist ein guter Wanderschuh?

Je nach Verarbeitung fangen die Preise für wirklich gute Wanderschuhe bei 150 Euro an, in der Regel liegt der Preis im Bereich um die 200 Euro.

Muss es unbedingt ein hoher Stiefel sein?

Nein. Hier kommt es ganz auf das Einsatzgebiet des Schuhs an. Für leichte, flache Routen reicht ein Halbschuh. „Der knöchelschützende Wanderstiefel hat aber den Vorteil, dass er mit Hosen besser abschließt und bei Regenwetter weniger Nässe in den Schuh eindringen kann“, ergänzt Kapp.

Aus welchem Material ist ein guter Wanderschuh?

Hier muss zwischen Innen- und Außenseite des Schuhs unterschieden werden. Außen ist Leder langlebiger als Kunstfaser. „Außerdem kann es besser gepflegt werden“, so Himstedt. Auch das Innenfutter kann aus Leder oder Kunstfaser sein: Leder sorgt für zusätzliche Kühlung. Goretex hingegen macht den Schuh durch eine spezielle Membran wasserfest. Kapp: „Wenn Sie nur ein paar Wanderschuhe haben, würde ich zur wasserfesten Variante raten.“

UNSERE SERIE In den kommenden sieben Wochen finden Sie im Wochenendteil familienfreundliche sowie anspruchsvolle Wanderrouten in der Region und im Harz. Montags und mittwochs erfahren Sie mehr über Thementouren und lesen Servicestücke rund um das Thema Wandern. Alle Texte finden Sie auch im Internet.