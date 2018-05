Verkehr auf der A 39 bei Salzgitter nur einspurig

Salzgitter Die Fahrbahnerneuerung auf der Autobahn 39 zwischen den Anschlussstellen Salzgitter-Lichtenberg und Westerlinde geht in die Schlussphase. Am Freitag, 4. Mai, wird gegen Mittag der Verkehr noch einmal für einige Wochen umgelegt, um Arbeiten im Mittelstreifen zu ermöglichen, und fließt dann in beiden...