Waldbesitzer werfen Land zu harten Kurs bei Naturschutz vor

Isernhagen Niedersachsens Waldbesitzer klagen über drohende Einschränkungen durch Naturschutz in Forstgebieten. Das Land Niedersachsen schlägt aus ihrer Sicht bei der Sicherung von EU-Naturschutzgebieten unter Zeitdruck einen zu harten Kurs ein. „Naturschutz gegen den Willen der Eigentümer wird langfristig scheitern“, sagte Verbandspräsident Norbert Leben. Mit dem befürchteten Eingriff Niedersachsens in die Bewirtschaftung und Besitzrechte beschäftigt sich der Waldbesitzerverband auf seiner Jahrestagung an diesem Montag in Isernhagen bei Hannover. Wirtschaftliche Folgen für die privaten Waldbesitzer, bei denen es sich oft um Familienbetriebe handelt, seien nicht berücksichtigt worden, lautet die Kritik des Verbandes. dpa

