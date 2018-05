Hannover Es sei der zweite illegale Wolfsabschuss in diesem Jahr, teilte das Wolfsbüro beim Landesbetrieb NLWKN am Dienstag mit. Der Kadaver war am 7. März gefunden und von Experten intensiv untersucht worden. Die Polizei ermittelt jetzt gegen Unbekannt wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Es sieht für illegale Wolfstötungen eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor. dpa

