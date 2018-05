Hannover Die Millionenklage des privaten Autobahnbetreibers A1 mobil gegen den Bund wird am Freitag am Landgericht Hannover verhandelt. Der Streit dauert seit Jahren an, eine Schlichtung scheiterte bereits. A1 mobil verklagte 2017 die „Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Land Niedersachsen“, auf Zahlung von 778 Millionen Euro. Nur so sieht die Gesellschaft die Chance, eine Insolvenz abzuwenden. dpa

