Hildesheim Vor den Augen seiner drei kleinen Kinder soll ein 32-Jähriger seine Ehefrau zu Tode geprügelt haben. Am Mittwoch beginnt im Landgericht Hildesheim der Mordprozess gegen den Mann aus Grünenplan im Landkreis Holzminden. Ihm wird vorgeworfen, seine Frau am 3. Januar dieses Jahres in der ehemals gemeinsamen Wohnung mit zahlreichen Tritten und Schlägen so misshandelt zu haben, dass sie elf Tage später im Krankenhaus an den Verletzungen starb. dpa

