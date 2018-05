Neonazis auf dem Vormarsch

Die klassischen Strukturen der Neonazis zerfasern, doch deren Ideologie befindet sich auf dem Vormarsch. Die Schnittmengen zwischen Rechtsextremismus und Populismus werden nach Erkenntnissen des niedersächsischen Verfassungsschutzes immer größer. „Die Grenzen verwischen zunehmend“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch in Hannover. „Ein bestimmtes Gedankengut findet so den Weg in die Mitte der Gesellschaft“, meinte der...