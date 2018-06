Tödlicher Unfall auf A1: Transporter fährt auf Sattelzug auf

Stuhr Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 ist in Höhe der Gemeinde Stuhr der Fahrer eines Lieferwagens tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der aus Ostfriesland stammende 65-Jährige am Dienstag auf einen wegen eines Staus stehenden Sattelzug aufgefahren. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Ersten Ermittlungen zufolge war er mit Tempo 80 ungebremst auf den Sattelzug aufgefahren. Der 45 Jahre alte Fahrer des Lastzugs erlitt leichte Verletzungen. Die Autobahn in Richtung Hamburg musste wegen der Aufräumarbeiten über mehrere Stunden gesperrt werden. dpa

