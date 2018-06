Jobmesse für Häftlinge bei Hannover

Die Entlassung aus dem Gefängnis ist für Straftäter ein Tag der Freude, aber auch der Ungewissheit: Häufig haben sie keine Wohnung mehr, geschweige denn einen Job. Am Donnerstag (14.30 Uhr) soll eine Messe auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt in Burgdorf in der Region Hannover Häftlinge auf...