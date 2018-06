Andrang beim Tag der Bundeswehr - Von der Leyen räumt Mängel ein

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat am Tag der Bundeswehr erneut Mängel und Versäumnisse bei der Truppe eingeräumt. 25 Jahre des Kürzens und Schrumpfens hätten Lücken bei Material und Ausstattung hinterlassen, sagte die CDU-Politikerin am Samstag in Oldenburg: „Was 25 Jahre lang...